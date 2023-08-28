Giresunspor - Bandırmaspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Giresunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de heyecan bugün de devam ediyor. 3. hafta maçında Giresunspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak.
Giresunspor - Bandırmaspor maç saat kaçta?
Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor - Bandırmaspor mücadelesi saat 21:00'de başlayacak.
Giresunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?
Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Giresunspor, ligin ikinci haftasında Çorum FK deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Bandırmaspor ise kendi sahasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kalmıştı.