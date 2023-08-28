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Giresunspor - Bandırmaspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak. Giresunspor - Bandırmaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:17 . 28/08/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Giresunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Giresunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan bugün de devam ediyor. 3. hafta maçında Giresunspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak.

Giresunspor - Bandırmaspor maç saat kaçta?

Çotanak Stadyumu'nda oynanacak Giresunspor - Bandırmaspor mücadelesi saat 21:00'de başlayacak.

Giresunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Giresunspor, ligin ikinci haftasında Çorum FK deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Bandırmaspor ise kendi sahasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Giresunspor - Bandırmaspor canlı skor

Trendyol 1. Lig puan durumu

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