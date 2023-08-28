Giresunspor - Bandırmaspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanılan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) son şampiyonu Barcelona, 3. haftasında Villarreal'i 4-3 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, 28 Ağustos 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.