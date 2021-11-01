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Gönül Dağı 38.Bölüm izle Full Tek Parça Son Bölüm

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitledi. Gönül Dağı'nın 38. bölümü haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 38.Bölüm izle Full Tek Parça Son Bölüm
Gönül Dağı 38. bölümden bir kare

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 38. bölümü 30 Ekim Cumartesi günü ekrana geldi.

Gönül Dağı 38. bölüm full izle

  • Dilek ve Taner’in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek’in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?
  • Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami’dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?
  • Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmiştir. Kenan mendili getirenin kim olduğunu bulmaya çalışacaktır…

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