TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizinin 4. sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi başaran Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin dördüncü sezonu yeni bir değişiklik olmazsa 8 yıllık zaman atlaması ile başlayacak.

Öte yandan 4. sezon hikâyesinde kasabaya yeni birinin geleceği, yeni aşklar ve yeni heyecanların da yaşanacağı belirtilmişti. Beklenen oldu. Yeni sezon oyuncu kadrosuna 2 yeni oyuncu katıldı.

GÖNÜL DAĞI 4. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak sevilen dizinin eylül başında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Gönül Dağı 4. sezon yayın tarihi ile ilgili kanaldan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

8 YILLIK ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Eskişehir'in doğal güzelliğini gözler önüne seren, Anadolu'nun samimi atmosferinde sıcak ve gerçekçi insan öykülerini ekrana aktaran Gönül Dağı dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÖNÜL DAĞI 104.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonun ilk bölümü olan 104. bölümü ilgiyle bekleniyor. Gönül Dağı 104. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.





GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ KONUSU

Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfeder. Ramazan ile araları bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaklarını düşünürler. Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreni yapmaya karar verirler. Nikah sırasında beklenmedik olaylar yaşanır.

Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.

Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmaktadır ve doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Taner ve Selma, aradan geçen sürenin ardından duygularını ilk kez konuşmaya karar verirler. İkili, ne karar vereceklerini belirlemek için önemli bir adım atarlar.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Hazal Çağlar

Nazlı Pınar Kaya

Ferdi Sancar

Ecem Özkaya







