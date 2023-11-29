Google Drive dosya depolama, dosya paylaşımı ve düzenlemesi gibi kullanıcılara birçok özellik sunmaktadır. Kullanıcıların çeşitli dosya türlerini (belgeler, fotoğraflar, videolar vb.) internet üzerinde güvenli bir şekilde saklamalarını, düzenlemelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan Drive Basic, Standard ve Premium paketleriyle hizmet vermektedir. 15 GB depolama alanı ise Google hesabı olan her kullanıcıya verilmektedir. Peki, Google Drive ek alan ücreti ne kadar? İşte tüm paketlerin 2023 güncel fiyatları.

GOOGLE DRİVE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Google Drive, Google tarafından oluşturulan ve yönetilen bir bulut depolama ve senkronizasyon hizmetidir. Bu hizmet, kullanıcıların bulutta doküman depolayabilmelerini, dosya paylaşabilmelerini ve iş birliği yaptıkları kişilerle dokümanları düzenleyebilmelerini sağlar.

Google Drive, ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı plan sunar. Ücretsiz plan, kullanıcılara 15 GB depolama alanı ve temel özellikler sunar. Ücretli planlar, daha fazla depolama alanı, gelişmiş özellikler ve iş birliği araçları sunar.

GOOGLE DRİVE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Google Drive, aşağıdaki özellikleri sunar:

Dosya depolama: Google Drive, kullanıcılara bulutta doküman, fotoğraf, video, müzik ve diğer dosyalarını depolama imkanı sunar.

Dosya paylaşımı: Google Drive, kullanıcıların dosyalarını diğer kullanıcılarla paylaşmasını kolaylaştırır. Kullanıcılar, dosyalarını özel kişilerle veya herkesle paylaşabilir.

Dosya düzenlemesi: Google Drive, kullanıcıların iş birliği yaptıkları kişilerle birlikte dokümanları düzenlemesine olanak tanır.

Dosya geri alma: Google Drive, kullanıcıların dosyalarını yanlışlıkla sildiklerinde geri almasını sağlar.

Mobil cihaz desteği: Google Drive, tüm büyük mobil platformlarda kullanılabilir. Bu, kullanıcıların dosyalarına cep telefonları ve tabletlerinden erişip bunlara erişebilmesi anlamına gelir.

GOOGLE DRİVE BASİC, STANDARD, PREMİUM AYLIK VE YILLIK ÜCRETLERİ

Google Drive Basic

Google Drive Basic planı, kullanıcılara 15 GB depolama alanı ve temel özellikler sunar. Bu plan, kişisel kullanım için uygundur.

Google Drive Basic paket aylık ücreti 9,99 TL , yıllık ücreti 99,99 TL ’dir.

Google Drive Standard

Google Drive Standard planı, kullanıcılara 200 GB depolama alanı, gelişmiş dosya paylaşım özellikleri ve iş birliği araçları sunar. Bu plan, küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar için uygundur.

Google Drive Standard paket aylık ücreti 19,99 TL , yıllık ücreti 199,99 TL ’dir.

Google Drive Premium

Google Drive Premium planı, kullanıcılara 2 TB depolama alanı, gelişmiş dosya paylaşım özellikleri, iş birliği araçları ve daha fazlasını sunar. Bu plan, büyük işletmeler ve kurumsal kullanıcılar için uygundur.

Google Drive Premium paket aylık ücreti 49,99 TL , yıllık ücreti 499,99 TL ’dir.















