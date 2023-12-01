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MEB görevde yükselme sınav takvimini açıkladı :Sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

Görevde yükselme sınavı için yapılacak sözlü sınavların takvimi belli oldu. Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonuçlarına göre memur, şube müdürlüğü ve şeflik mülakat tarihleri ne zaman, nerede yapılacak? İşte İşte Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonuçlarına göre memur, şube müdürlüğü ve şeflik mülakat tarihleri...

11:57 - 1/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Görevde yükselme sınavı

Görevde yükselme sınavı

Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Temmuz’da gerçekleştirilen "Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı" sonuçlarına göre mevzuat gereği yapılacak sözlü sınavların takvimi belli oldu.

Görevde Yükselme Sınavı ne zaman 2023 yapılacak?

Sözlü sınavın 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu, 7 Ocak’ta şef ünvanlı kadroları ve 8-12 Ocak tarihlerinde şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.

Memur ünvanlı kadro sözlü sınavına bin 448 aday, saymanlık sözlü sınavına 182 aday, şef kadrosu sözlü sınavına bin 712 aday ve şube müdürlüğü sözlü sınavına bin 277 aday katılacak.

Görevde Yükselme Sınavı Nerede Yapılacak 2023?

Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara’da yapılacak.

Görevde Yükselme Sınavı Nedir?

Görevde Yükselme Sınavları, memurların mevcut görevlerinden daha üst düzeydeki kadrolara terfi etmelerini sağlayan sınavlardır. Kamu kurumlarında farklı alanlarda görev yapan memurlar, kendi uzmanlık alanlarına uygun olarak bu sınavlara girerler.



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