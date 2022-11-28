Özgün İzmir derbisinde olaylar çıktı Göztepe-Altay maçı tatil edildi
ÖZGÜN HABERLER

İzmir derbisinde olaylar çıktı: Göztepe-Altay maçı tatil edildi

TFF 1. Lig’de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara havai fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Göztepe ve Altay’ın maçının çıkan olaylar nedeniyle İzmir Valiliğinden de açıklama geldi. Pek Göztepe-Altay maçı ne zaman ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte maça dair tüm detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Altay maçında ne oldu? Göztepe-Altay maçı ne zaman oynanacak?
Göztepe Altay maçı

İzmir'de saat 19.00'da başladıktan sonra 19'uncu dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen derbi maçını izlemeye gelen konuk Altay taraftarları 7 saat statta tutuldu. Kamera kayıtlarında Göztepe taraftarlarına işaret fişeği atan şüphelinin yanı sıra olayların tırmanmasında müdahil olduğu belirlenen kişilerin yakalanmasının ardından güvenlik gerekçesiyle statta tutulan ve passolig verilerine göre 690 Altay taraftarı için saat 02.00'de tahliye işlemi başlatıldı. Polis ekiplerinin stat çevresi ve güzergah boyunda aldığı önlemlerin ardından Altay taraftarları otobüslere bindirilerek, stattan çıkarıldı.

Altay Göztepe maçı
Altay Göztepe maçı

Göztepe-Altay maçında ne oldu?

Spor Toto 1. Lig’de Göztepe ve Altay’ın maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından İzmir Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Göztepe ile Altay arasında dün oynanan Spor Toto 1. Lig müsabakasıyla ilgili şu bilgiler verildi:

Maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır.

Olayın ardından statta kamera tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

  • Kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.
  • Soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.
  • Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır.
  • Valilik açıklamasında ayrıca, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Göztepe-Altay maçı ne zamana ertelendi?

Yaşanan olaylar nedeniyle TFF'den erteleme kararı geldi. Maçın ertelenmesinin ardından ise Göztepe ve Altay taraftarları maçın hangi tarihe ertelendiğini araştırıyor. Ertelenen Göztepe – Altay maçının ise tarihi ve saati henüz açıklanmadı.

Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Cuma günün maçları
ÖZGÜN
Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Cuma günün maçları
Hurda cihazlardanaltın çıkarıyor

Hurda cihazlardan
altın çıkarıyor

​Herkesin evinde var: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde...
Sahne sırası Ronaldoda

Sahne sırası Ronaldo'da

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
Petrol fiyatlarına Çin darbesi

​İki bölgede sıcak çatışma: 14 terörist öldürüldü

Suikastın karanlık adamı.

​Uçak yüksek gerilim hattına takıldı.

Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı.

Güvenlik kameraları o anlarda kayıtaydı.

İlk ciddi kış provası yapılacak.

Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler geliyor.

​İzmir'de olaylı maç: Zırhlı araçlar eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.