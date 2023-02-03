Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibariyle önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,7150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 23,3360'tan satılıyor. Dolar endeksi bugün 100,8 ile 22 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından 101'in hemen üzerinde dengelendi. Peki dolarda beklentiler neler? İşte detaylar.