Özgün Gram altın rekor tazeledi
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Gram altın rekor tazeledi

Geçtiğimiz haftayı 1123 liradan tamamlayan gram altın yeni haftaya 1135 liradan başladı. Ons fiyatının 1900 dolara yaklaşması ile altın gram satış fiyatı tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle altın rekor seviyesini güncelledi. Peki FED toplantısı ne zaman? Altın yükselir mi? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gram altın bugün kaç TL?
Gram altın bugün kaç TL?

Gram altın rekor seviyesini güncelledi. Ons altındaki yükselişle altın gram satış fiyatı tarihinin en yüksek seviyesi olan 1135 liraya yükseldi.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ons altında FED’in faiz kararı etkili oluyor. Aralık ayında yüzde 4 olan faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,50’ye yükselten FED’in yılın ilk toplantısında vereceği faiz kararı ekonomi üzerinde belirleyici olacak. Takvime göre FED faiz kararı 1 Şubat tarihinde açıklanacak.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Ons altında 1900 dolar seviyeleri izleniyor. Ons bu seviyeye ulaşırsa ve dolar kuru sabit kalırsa iç piyasada gram altın 1146 liraya çıkacak. FED’in yılın ilk toplantısında vereceği faiz kararı ekonomi üzerinde belirleyici olacak.

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