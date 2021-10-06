Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a nasıl başvurulur?

Green Card başvuruları başladı mı? Yeşil kart olarak da bilinen Green Card başvuruları hakkındaki detaylar merak ediliyordu. Amerika Birleşik Devletleri içinde çalışma izni ve ikamet hakkı veren Green Card başvuruları başladı mı?

GREEN CARD NE İŞE YARAR?

Green Card'a sahip olan biri ABD vatandaşı olmaz. Yalnızca ömür boyu oturma ve çalışma izni almış olur. Kendisiyle beraber varsa eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına da bu hak verilir.

Green Card yatırım yoluyla, akrabalık yoluyla, evlilik yoluyla, çalışma yoluyla, sığınma ve mültecilik yoluyla, özel göçmenlik yoluyla ve başvuru yoluyla alınır. Green Card başvuru yöntemi olarak bilinen ise DV Lottery isimli Green Card çekilişidir ve her sene yapılır.

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GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim saat 19.00’da başlıyor ve 9 Kasım 2021’de son buluyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden yapılıyor. Ancak akıldan çıkarılmaması gereken bir konu var ki bu site İngilizce olarak yayın yapıyor ve tüm aşamaların iyi bir şekilde anlaşılması ve yöneltilen soruların doğru cevaplanması gerekiyor. Bununla birlikte, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin tüm bilgileri de hatasız bir şekilde girmesi büyük önem arz ediyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

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En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

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Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişine katılmak amacıyla internet üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilir. Bu gibi durumda da başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma ücret ödenmelidir.

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Çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsanız, Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında bazı ödemeler yapılması gerekir.