Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında DV Lottery üzerinden alınmıştı. Şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, 2024 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte Green Card başvuru şartları ve çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında DV Lottery sayfası üzerinden alındı. Başvuru sonuçları ise 4 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak.
GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru sonuçlarının açıklanması ile Green Card sonuçları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçlar, teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulanabiliyor.
Başvuru işlemini yapmış adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak sonuca erişebilecek.