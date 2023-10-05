Green Card başvuruları ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Green card, Türkçesiyle Daimi İkamet Kartı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkını veren bir belgedir. Green card sahipleri, ABD vatandaşlarının sahip olduğu birçok haktan da yararlanabilirler. Örneğin, Sosyal Güvenlik, Medicare ve Medicaid gibi sosyal programlardan yararlanabilirler.
DV2025 Green Card başvurular ne zaman sona erecek?
Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Green Card başvuru şartları neler?
- Öncelikli olarak başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olmanız gerekiyor.
- Eğer lise mezunu değilseniz, eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Ancak bu çalışma süreci son 5 yıl içinde olmalı.
- Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.
- Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.
- Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.
Nasıl Green card sahibi olunur?
Green card sahibi olmak için çeşitli yollar vardır:
ABD'ye yatırım yapmak: ABD'li bir işletmeye belirli bir miktarda para yatırırsanız, green card için başvurabilirsiniz.
Green card nasıl verilir?
Green card başvurunuzun onaylanması durumunda, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri (USCIS) görevlisiyle bir görüşmeye katılmanız gerekecektir. Görüşmeniz başarılı olursa, size green card verilecektir.
Green card yenileme süresi ne kadar?
Green card sahipleri, green cardlarını her 10 yılda bir yenilemek zorundadırlar. Green cardlarını yenilemek için USCIS'e bir başvuru yapmaları ve bir ücret ödemeleri gerekir.
Green card sahipleri ABD vatandaşı nasıl olur?
Green card sahipleri, beş yıllık daimi ikametten sonra ABD vatandaşlığına başvurabilirler (ABD vatandaşıyla evlilerse üç yıl). ABD vatandaşı olmak için bir vatandaşlık sınavını ve görüşmesini geçmeleri gerekir.
Green card sahibi olmak için ilgileniyorsanız, seçeneklerinizi ve uygunluğunuzu görüşmek için bir göçmenlik avukatına danışmalısınız.
Green Card başvuru ücreti var mı?
Green Card başvurusu DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
Green Card başvurusu için İngilizce zorunlu mu?
Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliğini sağlaması gerecek.