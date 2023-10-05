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Green Card başvurusu için beklenen haber geldi: Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

Green card, Türkçesiyle Daimi İkamet Kartı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkını veren bir belgedir. Amerika'da yaşama hayali kuranlar için sevindirici haber geldi. Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Green card başvuru şartları neler? DV-2025 Green Card çekilişi tarihi ne zaman? Green card sahipleri ABD vatandaşı nasıl olur?

11:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Green Card başvuruları ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Green Card başvuruları ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Green card, Türkçesiyle Daimi İkamet Kartı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkını veren bir belgedir. Green card sahipleri, ABD vatandaşlarının sahip olduğu birçok haktan da yararlanabilirler. Örneğin, Sosyal Güvenlik, Medicare ve Medicaid gibi sosyal programlardan yararlanabilirler.

DV2025 Green Card başvurular ne zaman sona erecek?

DV2025 Green Card başvuruları
bu yıl 4 Ekim tarihinde başladı. Son kayıt süresi ise 7 Kasım 2023 Salı günü sona erecek.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

ABD Yeşil Kart başvuruları
https://dvprogram.state.gov/
adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen başvurularda tüm aşamaların hatasız bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ayrıca başvuruda fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarası da tekrar istenemeyeceği için iyi saklanmalı.

Green Card başvuru şartları neler?

  1. Öncelikli olarak başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olmanız gerekiyor.
  2. Eğer lise mezunu değilseniz, eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Ancak bu çalışma süreci son 5 yıl içinde olmalı.
  3. Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.
  4. Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.
  5. Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Nasıl Green card sahibi olunur?

Green card sahibi olmak için çeşitli yollar vardır:

Aile sponsorluğu
: ABD vatandaşı veya green card sahibi yakın bir aile üyeniz varsa, sizi green card için sponsor edebilirler.
İş sponsorluğu
: ABD'li bir işverenden iş teklifi aldıysanız, sizi green card için sponsor edebilirler.

ABD'ye yatırım yapmak: ABD'li bir işletmeye belirli bir miktarda para yatırırsanız, green card için başvurabilirsiniz.

İnsani gerekçeler
: Ülkenizde zulümden kaçıyorsanız veya mülteciyseniz, insani gerekçelerle green card başvurusunda bulunabilirsiniz.
Çeşitlilik vizesi programı
: ABD hükümeti, her yıl düşük göçmen gönderen ülkelerden sınırlı sayıda kişiye green card için şans tanıyan bir çekiliş düzenler.

Green card nasıl verilir?

Green card başvurunuzun onaylanması durumunda, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri (USCIS) görevlisiyle bir görüşmeye katılmanız gerekecektir. Görüşmeniz başarılı olursa, size green card verilecektir.

Green card yenileme süresi ne kadar?

Green card sahipleri, green cardlarını her 10 yılda bir yenilemek zorundadırlar. Green cardlarını yenilemek için USCIS'e bir başvuru yapmaları ve bir ücret ödemeleri gerekir.

Green card sahipleri ABD vatandaşı nasıl olur?

Green card sahipleri, beş yıllık daimi ikametten sonra ABD vatandaşlığına başvurabilirler (ABD vatandaşıyla evlilerse üç yıl). ABD vatandaşı olmak için bir vatandaşlık sınavını ve görüşmesini geçmeleri gerekir.

Green card sahibi olmak için ilgileniyorsanız, seçeneklerinizi ve uygunluğunuzu görüşmek için bir göçmenlik avukatına danışmalısınız.

Green Card başvuru ücreti var mı?

Green Card başvurusu DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Green Card başvurusu için İngilizce zorunlu mu?

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliğini sağlaması gerecek.

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29 dakika önce
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