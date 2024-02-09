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Ateş, baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı... Bu belirtiler bir türlü geçmiyorsa...

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, ateş, baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi grip belirtilerini hissedenlerin en yakın zamanda bir hekime başvurmaları gerektiğini söyledi. İşte grip, influenza belirtileri ve tedavileri hakkında ayrıntılı bilgiler...

08:34 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Grip
Grip

Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, son günlerde acil servis ve polikliniklerde yoğunluğa neden olan ‘influenza' yani halk arasındaki adıyla ‘grip' hastalığı konusunda uyarılarda bulunarak tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İnfluenza'da antibiyotik fayda etmez

Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, "Halk arasında yaygın adıyla grip hastalığı olarak bilinen influenza, akut üst solunum enfeksiyonu olup antibiyotiklerin fayda etmediği tek bir mikrop grubuna aittir. Grip, öksürük ve hapşırma sonucu, içerisinde hastalığa neden olan canlı virüsleri taşıyan damlacıkların çevreye saçılması ile yayılır. Hastalığın belirtileri birden başlamakta ve uzun sürebilmektedir. Özellikle akciğerde komplikasyonlar oluşabilmektedir.

Grip belirtileri

Hastada, ateş, baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve gibi yakınmalar baş göstermektedir. Grip tedavisinde antibiyotiklerin başlangıçta hiçbir faydası olmadığını bilmemiz gerekir. Verilen ilaçlar hastalığın daha konforlu geçirebilmesini yöneliktir. En iyi tedavi de öncelikle istirahat, sağlıklı beslenme ve bulguların iyileşmesine yönelik ilaç tedavisidir. Gribe yönelik antiviral ilaç başlanması kararı doktor tarafından verilmelidir.

Grip her hastada aynı görülmez

Grip her hastada aynı şiddetle görünmeyebilir. Bu nedenle hastalığın ağır orta ve hafif derecede değerlendirilmesi gerekir ve ona göre tedavi yöntemi izlenmelidir. Kendinizde grip belirtileri varsa en yakın zamanda bir hekime başvurabilirsiniz" dedi.



#grip
#grip belirtileri
#grip tedavisi
#influenza
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