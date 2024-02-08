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Zatürreye sebep olabiliyor: Çocuklarda ani başlayan yüksek ve dirençli ateşe dikkat!

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, influenzanın (grip) çocuklarda ani başlayan yüksek ve dirençli ateşin, boğaz ağrısının, baş ağrısının, öksürüğün, yaygın kas ve eklem ağrısının, kusma ve ishalin görülebileceğini bildirdi.

14:18 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Çocuklarda ateş
Çocuklarda ateş

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, influenza virüsünün, damlacık yoluyla (öksürme, hapşırma) veya yüzeylere dokunulduğu taktirde bulaştığını kaydetti.

Taşkın, öksürürken ya da hapşırırken mendile veya dirsek içine öksürülmesi gerektiğini belirterek, "Elimize bulaşan virüslerle dokunduğumuz her yeri kontamine etmeliyiz. Grip, genellikle kendi kendine iyileşir ancak kimi insanları da ciddi şekilde hasta edebilir. Eğer uzmanlar tarafından tavsiye ediliyorsa, grip aşısı olmak oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Küçük yaştaki çocuklarda özellikle dirençli ateş ve halsizlik ön planda ise influenzanın akla gelmesi gerektiğini aktaran Taşkın, çocuklarda ani başlayan yüksek ve dirençli ateşin, boğaz ağrısının, baş ağrısının, öksürüğün, yaygın kas ve eklem ağrısının, kusma ve ishalin görülebileceğini bildirdi.

Zatürreye sebep olabiliyor

Taşkın, küçük yaştaki çocuklarda özellikle dirençli ateş ve halsizlik ön planda ise bunun influenza olduğunu, influenza virüsünün zatürreye (pnömoni) sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Influenzaya bağlı bir diğer komplikasyonda kas iltihabı olduğunu bilgisini paylaşan Taşkın, bu durumda çocuğun ayakta duramayacak kadar veya yürümekte zorlanacak kadar ağrı hissedebileceğini ve kas iltihabı teşhisi konabileceğini ifade etti.

Taşkın, gribin oldukça bulaşıcı olduğuna dikkati çekerek, bulaş için ilk 5 günün en riskli dönem olduğunu aktardı.

El temizliği önemli

Virüsün elde ve yüzeylerde 24 saate kadar yaşayabildiğini belirten Taşkın, "Ellerinizi sık sık ılık su ve sabunla yıkayın, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille kapatın, kullandığınız mendilleri olabildiğince çabuk çöpe atın, ateşiniz yüksekse veya kendinizi gündelik aktivitelerinizi yapacak kadar iyi hissetmiyorsanız evde kalmaya çalışın ve diğer insanlarla temastan olabildiğince kaçının." önerilerinde bulundu.




#Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın
#İstanbul Medipol Üniversitesi
#çocuklarda ateş
#Zatürre
1 saat önce
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