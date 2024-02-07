Yoğun iş temposu psikolojiyi yoruyor: Uzmanından zihni dinç tutacak öneriler

"Düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı artırabilir. Dengeli ve besleyici bir diyet, zihinsel performansın artmasına da katkı sağlayacaktır. Yeterli ve kaliteli uyku, zihinsel açıdan dinç olmanın önemli bir parçasıdır. Zihinsel sağlığı iyileştirmek için meditasyon ve derin nefes egzersizleri yapmak fayda sağlayıcıdır. İşleri parçalara ayırmak, önceliklendirmek ve hedeflere odaklanmak, daha etkili bir çalışma süreci sağlayabilir."