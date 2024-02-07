Yoğun iş temposu psikolojiyi yoruyor: Uzmanından zihni dinç tutacak öneriler

Yoğun iş hayatı dolayısıyla stres yönetiminde yaşanan zorluklar kişinin yalnızca kariyerini değil, yakınlarıyla olan iletişimini de doğrudan etkiliyor. Yoğun iş temposu içerisinde kendisini ve çevresindekileri ihmal eden kişiler; motivasyon kaybı, kronik mutsuzluk, zihinsel yorgunluk ve hatta baş ağrısı, uykuya dalmada güçlük gibi fiziksel sorunlarla da karşı karşıya kalıyor.
Sosyal etkinliklere katılın
Psikolog İlayda Kutevu, iyi sosyal ilişkiler kurmanın ve zaman zaman sosyal etkinliklere katılmanın zihinsel sağlığı pozitif yönde destekleyeceğini bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yoğun tempoda çalışanlar, öfke, sabırsızlık ve huzursuzluk gibi olumsuz duyguları daha çok deneyimlerken nezaket, saygı, dostluk gibi olumlu duyguları daha az deneyimliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutevu, bu tarz sorunların, çalışanların potansiyellerini ortaya koymalarına engel olduğunu belirtti.
Beden sağlığını koruyun
Çalışanın zor durumlarda potansiyelini ortaya koymasının gerekliliğini dikkati çeken Kutevu, bunu yapabilmenin, zihinsel açıdan dinç olmayı gerektirdiğini kaydetti.
Kutevu, yoğun çalışma koşullarında beden sağlığını korumanın, verimli bir iş deneyimi için gerekli şartlardan biri olduğunu aktararak, işverenlerin ve yöneticilerin iş yerinde takım çalışması oluşturması ve toplantılar düzenlemesinin çalışanların psikolojik iyi oluş halini destekleyeceğini ifade etti.
"Meditasyon ve derin nefes egzersizleri yapmak fayda sağlayıcıdır"
Belirli aralıklarla kısa molalar vermenin zihinsel yorgunluğu önleyebildiğini belirten Kutevu, şunları kaydetti: