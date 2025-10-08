Gümüş fiyatları 45 yılın zirvesine yakın: Dev bankalardan yeni tahminler geldi

Gümüşte tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Ons gümüş fiyatı 1980'lerde görülen 50 dolar seviyesine bir adım kala 49 doları aşarak son 14 yılın zirvesine çıktı. 2011’den bu yana ilk kez bu kadar yüksek seviyelere ulaşan gümüş, yatırımcıların yeniden radarına girdi. Analistler, jeopolitik risklerin artması, doların zayıflaması ve merkez bankalarının değerli metallere yönelmesiyle birlikte gümüşte yükselişin süreceğini öngörüyor. Morgan Stanley, 2026 yılında ons gümüşün 50 dolar barajını aşabileceğini tahmin ederken, HSBC bu yıl için ortalama gümüş fiyatı tahminini 38 dolardan 49 dolara yükseltti. Altın fiyatlarının da 4.000 doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte değerli metaller piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Uzmanlara göre yatırımcılar, enflasyondan korunmak ve güvenli liman arayışını sürdürmek için yeniden gümüş ve altına yöneliyor.
Değerli metaller piyasasında hareketlilik sürüyor. Ons gümüş 1980 yılındaki tarihi zirvesine yeniden yaklaştı. 49 dolar seviyesine çıkan gümüş, 2011'den bu yana en yüksek değerini görürken; uzmanlar kısa vadede 50 dolar sınırının aşılabileceğini öngörüyor. Bankalar 2026 için 50 doların da üzerini hedefliyor.
Gümüş 49 doları aştı, gözler 1980 rekorunda
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları son yılların en sert yükselişini yaşıyor. Ons gümüş bugün yüzde 1,1 artışla 49,00 dolara yükselerek, 2011 Nisan ayında görülen 49,20 dolar seviyesine yaklaştı. Bu rakam, gümüşün Ocak 1980’de gördüğü 50,36 dolarlık tarihi zirveye yeniden yaklaştığı anlamına geliyor. 45 yıldır geçilemeyen bu seviye, değerli metal piyasalarında “tarihi eşik” olarak görülüyor.
Uzmanlara göre 'Gümüş Rallisi' henüz bitmedi
Analistler, son dönemdeki yükselişin temel nedenleri arasında jeopolitik risklerin artması, enerji dönüşümü sürecinde gümüş talebinin güçlenmesi ve ABD ekonomisine yönelik endişelerin etkili olduğunu belirtiyor. Ancak güneş paneli üretiminde yaşanan yavaşlamanın, gümüşün kısa vadeli performansını sınırlayabileceği ifade ediliyor. Yine de birçok kurum, 2025 ve 2026 döneminde gümüşün altınla birlikte yeni rekorlara imza atacağını tahmin ediyor.
Morgan Stanley ve HSBC tahminlerini yükseltti
Morgan Stanley, yayımladığı son emtia raporunda gümüşün 2026 yılında 50,20 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngördü. Banka, altının ise önümüzdeki yıl 4.400 dolar/ons seviyesine kadar yükseleceğini tahmin ederek değerli metallerin yatırımcılar için en güvenli liman olmaya devam edeceğini vurguladı.
HSBC ise 2025 için gümüş tahminini önemli ölçüde revize etti. Banka, bu yıl için ortalama fiyat tahminini 38,05 dolardan 49 dolara, gelecek yıl için ise 40-55 dolar aralığına yükseltti. 2026 sonu için ise 41,50 dolar/ons seviyesi hedef olarak açıklandı.
HSBC raporunda, “Gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü potansiyel, küresel sanayi talebinin toparlanmasına ve merkez bankalarının rezerv politikalarına bağlı olarak güçlenebilir” ifadeleri yer aldı.
Altın da tarihi rekorunu kırdı
Gümüşte yaşanan bu yükseliş, altın piyasasındaki rekorlarla aynı döneme denk geldi. Altının onsu bugün ilk kez 4.000 dolar seviyesini aşarak 4.037,10 dolara ulaştı. Altının yıl başından bu yana kazancı 1.400 doları aşarken, yükselişin temel nedeni jeopolitik gerilimler, ABD’deki bütçe krizi ve merkez bankalarının altın alımlarının hızlanması olarak gösteriliyor.
Analistlere göre, ABD’de federal hükümetin kapanma riski ve ulusal borç seviyesinin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendiriyor. Bu durumun hem altın hem de gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edeceği belirtiliyor.
Değerli metallerde “Yeni Dönem” beklentisi
Uzmanlara göre, 2025 ve 2026 yılları değerli metaller için yeni bir fiyat paradigmasının başlangıcı olabilir. Merkez bankalarının artan rezerv alımları, ABD dolarında zayıflama beklentisi, Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomilerin gümüş talebi ve yenilenebilir enerji yatırımları; hem altın hem gümüş için uzun vadeli yükseliş trendini destekliyor. Kısa vadede düzeltme hareketleri yaşanabileceğini belirten piyasa uzmanları, özellikle 50 dolar üzeri kapanışların gümüşte yeni bir boğa piyasasının kapısını aralayabileceğini vurguluyor.