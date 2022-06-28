Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 28 Haziran 2022 Salı

Akaryakıt benzin istasyonlarına varılmadan benzin fiyatı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş ile birlikte dolardaki sakin seyir sebebiyle benzine geçtiğimiz hafta indirim gelmişti. 2022 yılı içinde, brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik gösteren LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları bugün akaryakıt istasyonuna uğramayı düşünenlerce sorgulanıyor. Peki 28 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
BENZİN, MOTORİN, LPG KAÇ LİRA OLDU? (28 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI)
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.
Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.
İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?
İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.26 ’ye geriledi.
ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.
İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?
İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.
İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.
ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?
Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.
İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?
İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.