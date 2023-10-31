Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, üreticiden alınan ürünleri işleyerek marketler aracılığıyla son tüketiciye ulaştırdıklarını belirterek, "Şu an 3 bin 293 satış noktamız bulunuyor, yıl sonunda satış noktası sayımızın 4 bine ulaşmasını hedefliyoruz" dedi. Marketlerde satılan ürün miktarı da artacak. Tarım Kredi Kooperatifleri, yağda, yemde ve tarımsal ilaçta yeni yatırımlara da hazırlanıyor. Böylece hem enflasyonun hem de cari açığı azalmasına katkı sağlayacak.