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Motorine indirim geldi, akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İşte güncel benzin ve mazot fiyatları

Motorin, benzin ve LPG fiyatları, son dakika olarak geçilen indirim haberi sonrası 31 Ekim 2023 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,57 TL’lik indirim geldi. Motorindeki büyük indirimin ardından benzine de indirim yolda. İndirimin ardından benzin ve mazot fiyatları merak konusu oldu. Peki benzine ne kadar, kaç TL indirim geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları.

11:19 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 11:19 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Benzine indir var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indir var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimleri yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,57 TL'lik indirim gelmişti.

Benzine indirim var mı?

Benzine de yarından itibaren 0,67 kuruş indirim geliyor.

Güncel benzin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası 33,64 TL

İstanbul Anadolu Yakası 33,59 TL

Ankara 34,27 TL

İzmir 34,37 TL

Güncel motorin fiyatları

İstanbul Avrupa 38,06 TL

İstanbul Anadolu 38,00 TL

Ankara 38,64 TL

İzmir 38,82 TL

LPG fiyatları

İstanbul Avrupa 18,60 TL

İstanbul Anadolu 18,13 TL

Ankara 18,50 TL

İzmir 18,20 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



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