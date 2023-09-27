Halka arz olan şirketler
Yatırımcılar, halka arz olacak şirketlerin listesini merak ediyor. Yeni haftada hangi şirketlerin halka arz olacağı araştırılırken sıkça "Halka arz takvimi" araması yapılıyor. İşte detaylar...
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?
25-29 Eylül tarihleri arasından halka arz olacak yeni şirket bulunmuyor. Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Artemis Halı A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. önümüzdeki günlerde halka arz tarihleri netleşecek.