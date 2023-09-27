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Bu hafta halka arz edilecek şirketler (25-29 eylül)

Son dönemde birçok şirket halka arz yoluyla borsaya açılıyor. Bu haftanın halk arz takvimi de yatırım yapmak isteyen binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu yapan firmalar, belirlenen tarihlerde talep topluyor ve daha sonra borsaya açılıyor. Peki, Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Yeni halka arz var mı? İşte 25-29 Eylül halka arz takvimi!

09:31 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Halka arz olan şirketler

Halka arz olan şirketler

Yatırımcılar, halka arz olacak şirketlerin listesini merak ediyor. Yeni haftada hangi şirketlerin halka arz olacağı araştırılırken sıkça "Halka arz takvimi" araması yapılıyor. İşte detaylar...

Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?

25-29 Eylül tarihleri arasından halka arz olacak yeni şirket bulunmuyor. Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Artemis Halı A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. önümüzdeki günlerde halka arz tarihleri netleşecek.



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