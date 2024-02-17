10 aydır rahat uyuyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği köylerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı’na bağlı Belpınar köyündeki vatandaşlar yeni evlerinde 10 ayını doldurdu. Depremin ardından hemen yapımına başlanan evler 3 aya yakın bir sürede tamamlanarak teslim edildi. Kısa bir süre çadırda yaşadıktan sonra yeni evlerine geçen Dinç ailesi, yuva sıcaklığına kavuştuklarını ifade etti. Süleyman Dinç, “Biz hayvancılıkla uğraştığımız için köylerimizi bırakıp konteynerlere gidemedik. Bu evlerin hızla yapılıp teslim edilmesi bizler için çok iyi oldu. Köyümüz akıllı köy konseptinde, hiçbir eksiklik yok. Ahır ve diğer alanlarda ufak eksiklerimiz bulunuyor ama onlarda zamanla yapılıyor. O geceden sonra yeniden yaşadığımızı, evimize ilk girdiğimizde hissettik” dedi.

AKILLI KÖY SİSTEMİYLE DONATILDI

6 Şubat’ta deprem esnasında yaşadıkları korkuyu uzun bir süre atamadıklarını söyleyen Dinç, “Biz o evlerde yaşadığımız korkuyu hiçbir yerde göremedik. Bizim hayvanlarımız insan gibi feryat etti o gece. Biz bu eve girdiğimiz andan beri yuvamız gibi hissediyoruz. Bu evler yapılırken biz buradaydık, evlerin sağlamlığına güvenimiz tam olduğundan geceleri yastığa kafamızı koyduğumuzda rahat ediyoruz. Bir eve 18 ton demir kullanıldı, son derece sağlam evler oldu. Bana dünyaları verin bu evden çıkıp da normal bir apartmana gitmem. Evlerimiz akıllı köy sistemleriyle donatıldı. Ufak tefek eksiklerimiz var ama zamanla yapılıyor. 10 aydır burada yaşadığımız süre boyunca kendimizi çok rahat hissettik. Ufak artçılarda bu evde korkmuyoruz. Şehir merkezinde yaşayan kızımın evi hafif hasarlı olmasına rağmen geceleri uyumaya halen konteynere gidiyor. Ama biz rahat uyuyoruz”

diye konuştu.

EVİMİZİN ARKA BAHÇESİ OLACAK

Depremlerde 10 evin yıkıldığı, bazılarında da hasar oluşan 35 haneli mahallede proje çerçevesinde müstakil evlerin yanı sıra cami, ahır ve sosyal donatılar da yapılmış durumda. Evlerinde eksikler olduğunda da yapan firmayı aradıklarını ve her şeyle ilgilenildiğini söyleyen Ökkeş Genç, “Kısa zaman içerisinde gelip her şeyi yapılıyorlar. Evlerimiz çok güzel, bizler için biçilmiş kaftan. Şimdi evlerimizin arka taraflarındaki toprağı da kazarak açıyorlar ve arka bahçemiz olacak, böylece daha rahat bir yaşam alanına sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

256 deprem konutunun anahtarı teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan 256 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine verildi. Vali Mustafa Masatlı, konutların yapıldığı Çağlalık Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende 6 Şubat 2023'teki afette en fazla hasara uğrayan şehirlerin başında Hatay'ın geldiğini söyledi. Kentte 80 binin üzerinde binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Hatay Valisi Masatlı, "Payas ilçemizde TOKİ marifetiyle 1351 kalıcı konutumuzun inşaatını gerçekleştirmekteyiz. 3 Şubat 2024'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle afet konutlarının kura çekimi gerçekleştirilmişti. Payas ilçemizde 698 hak sahibimizin çekilen kurayla yeni evleri belirlendi. Bugün de belirlenen 256 konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik." dedi. Anahtarını teslim alan depremzede Ali Çürük, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çürük, "Bir senede bize evimizi teslim ettiler. Mutluyuz, teşekkür ederim" dedi.







