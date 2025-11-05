10 milyar TL'lik vergi kaybına yol açıyordu! Adana'da 105 bin paket sahte sigara yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisiyle çalışma başlattı. Polis ekiplerinin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli kamyon, Seyhan ilçesinde önü kesilip durduruldu. Sürücü E.C. ile yanındaki E.T.’nin indirildiği kamyonda arama yapan polis, kaçak olarak üretilen sigaraların, piyasadaki sigara markasının taklidi olan paketlere yerleştirildiğini saptadı. Kamyondaki karton kutularda 105 bin paket sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.