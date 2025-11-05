Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
10 milyar TL'lik vergi kaybına yol açıyordu! Adana'da 105 bin paket sahte sigara yakalandı

10 milyar TL'lik vergi kaybına yol açıyordu! Adana'da 105 bin paket sahte sigara yakalandı

10:565/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Yıllık 10 milyar lira vergi kaybına neden olan taklit marka sigaralar ele geçirildi; 1 tutuklama
Yıllık 10 milyar lira vergi kaybına neden olan taklit marka sigaralar ele geçirildi; 1 tutuklama

Adana'da otoyolda durdurulan kamyonda, taklit marka olduğu belirlenen 105 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü E.C. tutuklandı. Taklit sigara markasının, yıllık yaklaşık 10 milyar lira vergi kaybına neden olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisiyle çalışma başlattı. Polis ekiplerinin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli kamyon, Seyhan ilçesinde önü kesilip durduruldu. Sürücü E.C. ile yanındaki E.T.’nin indirildiği kamyonda arama yapan polis, kaçak olarak üretilen sigaraların, piyasadaki sigara markasının taklidi olan paketlere yerleştirildiğini saptadı. Kamyondaki karton kutularda 105 bin paket sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan taklit sigara markasının Türkiye’de yüzde 2’lik pazar payına sahip olduğu ve yıllık yaklaşık 10 milyar lira vergi kaybına neden olduğu belirtildi.



#Adana
#İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
#KOM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı| GSB KYK E- Devlet turkiye.gov.tr KYK sonuç sorgulama ekranı