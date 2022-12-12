​100 FETÖ’cü deşifre oldu.

15 Temmuz’dan sonra kripto yapılanmaları tek tek açığa çıkartılan FETÖ’de çözülme sürüyor. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri her delili tek tek ortaya çıkarırken, Emniyet’teki sorgusunda bu delilleri karşısında gören FETÖ’cüler çareyi itirafçı olmakta buluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınanlardan 2’si mahrem imam 9 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Örgüt hakkında bildiklerini anlatan FETÖ’cüler, 100’ün üzerinde örgüt mensubunun ismini verdi. Bu kişilerle ilgili Başsavcılık, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ayrı ayrı iddianame hazırladı. Sanıkların örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda hareket ettikleri, “Gel” denildiği zaman geldiği, “Git” denildiği zaman gittiği, askeri hiyerarşi ile bağdaşmayacak şekilde mahrem imamların kontrolü altında oldukları belirtildi.

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