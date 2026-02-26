100 gemiyle yeniden Gazze'ye!

Gazze’ye yönelik hukuka aykırı ablukayı kırmak ve Filistin halkının yaşama hakkını savunmak amacıyla oluşturulan Özgürlük ve Sumud Filosu, küresel bir seferberlikle yeniden denize açılıyor. 150’den fazla ülkeden binlerce aktivistin katılacağı filo, 100’ü aşkın gemiyle 12 Nisan’da İspanya’dan Akdeniz’e açılacak.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında filonun yol haritası kamuoyuna duyuruldu. Basın açıklamasında Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Medya Sorumlusu Dilek Tekocak, Gazze’de yaşananların artık insani bir kriz olmaktan çıktığını belirtti. Global Sumud Filosu’nun yalnızca yardım taşıyan bir organizasyon olmadığını vurgulayan Tekocak, bunun küresel sivil direnişin somutlaşmış hali olduğunu ifade etti. Basın açıklamasında filonun yapısına dair bilgiler paylaşıldı. Buna göre filo, tek bir kurumun girişimi değil, küresel sivil toplumun ortak iradesiyle oluşturuldu. 150’den fazla ülkeden binlerce katılımcı, 100’ü aşkın gemi ve tekneyle Akdeniz’e açılacak. Barselona başta olmak üzere İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından hareket edilecek. Filo yalnızca yardım taşımakla kalmayacak; binlerce doktor, hemşire, sağlık çalışanı, hukukçu, eğitimci ve savaş suçu araştırıcısını Gazze’ye ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, bireysel bağışların tek havuzda toplanması için Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir bağış kampanyası başlatılacağı duyuruldu.

NUH’UN GEMİLERİ YOLA ÇIKIYOR

Toplantıda söz alan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, filonun tarihi bir misyon taşıdığını belirterek, “Nuh’un gemilerini yeniden yola çıkarıyoruz. İnsanlık bu gemilere binecek. Bu gemiler, ikinci dünya savaşından sonra kurulan ve bugün katliamı meşrulaştıran düzeni sarsacaktır. İsrail’in en önemli gücü, toplumların sessizleşmesidir. Biz sessiz kalmayacağız. Türkiye’den en az 100 gemi için bağış bekliyoruz. Bu gemiler binlerce ton gıdaya bedel olacak. Bu sefer başaracağız, bu sefer ablukayı deleceğiz” ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gazze’de yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. Kabaktepe, şunları söyledi: “70 binden fazla insanın katledildiği, on binlerce kadın ve çocuğun öldürüldüğü bir zulümle karşı karşıyayız. Bu nedenle sesimizi yükseltme zamanıdır. Türkiye ve dünya bu sessiz çığlığı çoğaltacak ve ambargonun delinmesine en büyük katkıyı sağlayacaktır.”

TÜRKİYE BU FİLONUN OMURGASIDIR

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Özgürlük ve Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür, Türkiye’nin bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Songür, şu ifadeleri kullandı: “2010 yılında Mavi Marmara bu topraklardan hareket etti ve Gazze ile aramızda bir kan bağı oluştu. Bugün geldiğimiz noktada 150 ülkeden milyonlarca insan bu filoya destek veriyor. İspanya’dan başlayacak filo, tüm Akdeniz ülkelerine çağrıdır. Balıkçı tekneleri, yat kulüpleri, şahsi deniz araçları bu sefere hazır olmalıdır. Ablukanın kırılmasına artık ramak kalmıştır.”

İNSANLIĞIN YÜRÜYÜŞÜ

Sumud Aktivisti Ayçin Kantoğlu şunları kaydetti: “Gazze’ye gidişimiz sadece Filistin halkı için değildir. Dünyayı ele geçirdiğini iddia eden siyonist zulme karşı da bir cevaptır. Bu yol onların sonunun başlangıcıdır. Ablukayı kırana kadar kaç kez yürümemiz gerekiyorsa o kadar kez yürüyeceğiz. Mutlaka Gazze’ye ayak basacağız.” Toplantıda yapılan ortak çağrıda, limanlarda, meydanlarda ve kamuoyunda bu misyona sahip çıkılması istendi.







