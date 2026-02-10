100 kadınla bembeyaz grup toplantısına gel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöresel kıyafetleri nedeniyle çirkin sözlerle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i aradı. MYK toplantısı sürerken gerçekleşen görüşmede Güneş’i 100 kadınla birlikte AK Parti Grup Toplantısı’na davet eden Erdoğan, “Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle çirkin sözlerle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’le telefonda görüşerek destek verdi. Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede şunları kaydetti:
HEPSİ SANA DUACI
"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."