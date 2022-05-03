100 milyon yardımcı kitap

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl sonuna kadar öğrencilere en az 100 milyon yardımcı kaynak kitabı dağıtmayı hedeflediklerini açıkladı. Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için 2003’ten itibaren 3 milyar 374 milyon ders kitabını ücretsiz olarak öğrencilere ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özellikle okulların kapalı olduğu ve kaynaklara ulaşmanın kısmen kısıtlı olduğu Kovid-19 sürecinde yaşanan öğrenme kayıplarının telafisi için bu yıl yardımcı kaynak hazırlama çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynak hazırladı. Kasım ayından itibaren 36 milyon yardımcı kaynak kitap ücretsiz öğrencilere ulaştırıldı. Kaynaklar arasında en fazla LGS örnek soruları ilgi görerek 20 milyon kez tıklandı. 5, 6 ve 7. sınıflar için hazırlanan Beceri Temelli Testler ise 13 milyon kez görüntülendi.

REKLAM

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA YKS BANKASI

Bakanlık YKS’ye hazırlanan öğrenciler için 8 adet TYT ve 9 adet AYT soru bankası hazırladı. TYT ve AYT’deki konu başlıklarını kapsayan ve soruların güçlük derecelerine göre üç aşamalı olarak hazırlanan 3 Adım TYT ve 3 Adım AYT Soru Bankaları, Eylül ayında basılı halde 11 ve 12. sınıf öğrencilerine olarak gönderilecek. Bakanlık bununla birlikte öğrencilere yönelik 85 yardımcı kaynak ve öğretmenlere yönelik 7 kılavuzu da Eylül ayında okullara yollayacak.

LGS’YE YÖNELİK BİN 420 ÖRNEK SORU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk defa 2018 yılı ekimde LGS girecek öğrencilere destek olmak amacıyla yayımlanan örnek sorularla çalışmalarının başladığını anımsatarak, “İlk yayımlandığı tarihten bugüne kadar LGS’ye yönelik bin 420 örnek soru yayımladık. Bu soruları, sayısal ve sözel bölümlere ayrılarak kitap haline de getirdik. Kitapları hem Bakanlığımızın yardımcı kaynaklar sitesinden e-kitap olarak öğrencilerimizin istifadesine sunduk hem de basılı halde Kasım 2021’den itibaren 8. sınıf öğrencilerimize gönderdik. Bu yıl da Nisan ayının başında LGS’ye yönelik yayımlanan örnek sorular kitaplaştırılarak öğrencilerimize ulaştırdık. Bakanlığımızın ‘meb.gov.tr’ sitesi üzerinden kullanıma sunduğumuz yardımcı kaynaklar, 13 milyon kez,‘odsgm.meb.gov.tr’den yayımladığımız kaynaklar 72 milyonu kez görüntülendi. Böylece yardımcı kaynaklarımız 85 milyon kez görüntülenerek aslında bir rekor kırdı” şeklinde konuştu.

REKLAM

2. SINIFTAN 12. SINIFA KADAR DESTEK

Öğrencilerin derslerde işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sunmak amacıyla Ekim 2021’den itibaren de 2-12. sınıfa kadar her bir sınıf seviyesi için yardımcı kaynak hazırladıklarını hatırlatan Özer, “Bugüne kadar 2-12. sınıfa yönelik 36 milyon yardımcı kaynak bastırılarak öğrencilerimize dağıttık. 2022 eylül ayında ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak. Nihai hedefimiz bu yıl sonuna kadar öğrencilerimize en az 100 milyon yardımcı kaynak kitabı dağıtmak” dedi.

UZMAN EKİP TARAFINDAN HAZIRLANDI

Yardımcı kaynakların uzman ekip tarafından bilimsel kriterler esas alınarak hazırlandığını ve buradaki soruların, dil ve anlatım, ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygunluk açısından değerlendirildikten sonra öğrencilerin kullanımına sunulduğunu söyleyen Özer, ‘yardimcikaynaklar.meb.gov.tr’ sitesinden her ay düzenli yayımlanarak öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulan yardımcı kaynaklar sayesinde aslında devasa bir kaynak havuzu oluşturulduğunu, bu havuzda Nisan ayı itibarıyla bin 711 içerik bulunduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN MEB’E TEŞEKKÜR

Yardımcı kaynaklara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Mahmut Özer, “Bakanlığa öğrencilerimizden çok sayıda teşekkür mesajı geliyor. Video çekip gönderiyorlar ya da iletişim merkez üzerinden mesajlarını iletiyorlar. Öğrencilerimiz tarafından bu kaynakların memnuniyetle karşılanması bizim için büyük bir mutluluk” diye konuştu.

Mahmut Özer



Köy okullarına ‘yaşam merkezi’ konsepti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy okullarının aktif eğitim birimleri olarak kullanılması “köy yaşam merkezleri” konsepti altında yeni bir süreci Ramazan Bayramı’ndan sonra başlatacaklarını, bu kapsamda 4 bakanlığın iş birliğinde köy okullarında tarım ve hayvancılık gibi alanlarda halk eğitimi kurslarının ve yaz kampı gibi faaliyetlerin düzenleneceğini bildirdi. Önceliklerinin köy okullarının bölgenin ihtiyacı olan kademede hizmet vermesi olduğuna değinen Özer, “Projenin bir sonraki ayağında Türkiye’deki tüm köy okullarının ve büyükşehire dönüştükten sonraki mahallelerdeki köy okullarının hepsinin aktif olarak yeniden kullanılmasıyla ilgili ‘köy yaşam merkezleri’ konsepti altında yeni süreci bayramdan sonra başlatacağız. Amacımız, bu okul binalarının aktif olarak eğitim birimleri olarak kullanılması.” dedi.

REKLAM

Özer, “Özellikle halk eğitimi merkezlerimizi köy okullarımızın binalarına kurarak vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılıkla ilgili farkındalığını artırmak, yeni açılımlar, yeni tekniklerle arıcılıktan tutun tüm alanlarla ilgili şehre gitmeden sürekli bir kurs alması için ayağına eğitim hizmetinin geldiği bir mekanizmayı oluşturacağız.” diye konuştu.

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız