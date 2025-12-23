105 yaşında Adıyamanlı Hanım Orman AK Parti’ye üye oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde yaşayan ve 105 yaşında olduğu belirtilen Hanım Orman, AK Parti’ye üye olarak Türkiye’nin en yaşlı AK Parti üyesi oldu. Asırlık ömrüyle hem Osmanlı Devleti’ne hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne tanıklık eden Hanım Orman’ın bu anlamlı üyeliği, ilçede ve çevre köylerde büyük ilgi ve takdirle karşılandı. Hayatı boyunca birçok döneme ve zorlu sürece şahitlik ettiğini dile getiren Hanım Orman, AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgi ve güveni ifade etti.