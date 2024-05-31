10'ar dakikalık videolarla tarih

Platformda, Mete Han ve Hun Türkleri'nden Osmanlı İmparatorluğu'na, vakıf medeniyetinden hayvan haklarına, Halil Kut Paşa'dan Cezzar Ahmet Paşa'ya birçok kişi ve olay videolarla anlatılıyor. Tarihsel süreç içerisinde tartışma konusu olan “Matbaa Osmanlı’ya geç geldi, Osmanlı yeniliğe kapalıydı, hükümdarlar yeniliklere karşıydı” gibi konulara da videolarda açıklık getiriliyor. Vakıf kültürü, hayvan hakları, aileye verilen önem, savunma, denizcilik faaliyetleri, tarihte Türk roketleri ve havacılık, Kızılelma gibi konular da anlatılıyor.