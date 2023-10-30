12 ilde 'Narkogüç' Operasyonu: 158 şüpheli şahıs yakalandı

"Narkogüç" operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.
Operasyonlarda zehir tacirleri ve onların taşeronu sokak satıcıları olmak üzere 158 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 55'inin tutuklandığını, 3'üne adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin adli işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.
'Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz'
İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polisi tebrik ederek, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.