12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

00:0812/02/2026, Perşembe
Firari hükümlü saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi. (Foto: Arşiv)
Kahramanmaraş’ta “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Saklandığı adreste gözaltına alınan A.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



#firari hükümlü
#Kahramanmaraş
#Onikişubat
