Bakan Yumaklı duyurdu: Deprem bölgesindeki su yatırımları 110 milyar liraya ulaşacak

"Bir yandan inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edilirken diğer yandan da tarımdan ulaştırmaya, eğitimden sağlığa kadar deprem sebebiyle zarar görmüş bütün unsurlar tamir ve tadil süreci gerçekleştirilmiş oldu ve onlar da büyük oranda nihayete ermiş durumda. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal üretimin sürdürülebilir olması hasebiyle özellikle tarımsal altyapı başta olmak üzere birçok konuda çalışmalarımıza devam ettik. Aziz çiftçilerimiz bu süreç içerisinde üretmekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Bu ülkenin sofrasına gıdasını ulaştırma anlamında kendilerine düşen vazifeyi yerine getirdiler. Tüm bu hizmetlerin yanında deprem bölgesi için en hayati konulardan birisi de su idi. Bugüne kadar deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı. Bunlar için harcanan rakam yaklaşık 60 milyar lira. Halihazırda devam edenleri var. Bunlar da tamamlandığında bu rakam 110 milyar liraya ulaşmış olacak"