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İstanbul haberleri: Kablo yüklü kamyonu kaşıkla çalıştırıp çalan hırsızlar yakalandı

120 bin liralık kamyonu kaşıkla çaldılar

Avcılar’da 120 bin liralık kablo yüklü kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
Kablo yüklü kamyonu kaşıkla çalıştırıp çalan hırsızlar yakalandı.
Kablo yüklü kamyonu kaşıkla çalıştırıp çalan hırsızlar yakalandı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde yaşanan olayda 18 yaşından küçük R.D., S.K. ve N.C. isimli 3 şüpheli yüksek gerilim hattında kullanılmak üzere 34 UM 0850 plakalı kamyona yüklü olan yaklaşık 120 bin liralık kabloyu gözün kestirerek beklemeye başladı. Sürücünün inmesini fırsat bilen şüpheliler, çay kaşığıyla çalıştırdıkları kamyonu alarak kayıplara karıştı.

3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Olay sonrası kamyonun sahibi polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışmalar başlayan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri G-661 Sokak’ta görerek takip etmeye başladı. Şüphelilerin sokak içerisinde malzemeleri branda ile örttüğünü gören polis ekipleri harekete geçerek 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken, kamyon da kapıları açık bir şekilde cadde üzerinde bulundu. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olayı anlatan kamyonun sahibi Ali Demir, “Aracımı çekmiştim, Çalışmaya çıkmıştık, o sırada düz kontak yaparak çalmışlar. Bugün malzeme almıştım, üzerinde malzemem vardı onu alarak gitmişler. Beni aşçımız arayıp haber verdi. Kaşıkla çalıştırarak 120 bin liralık malzemeleri çalmışlar” dedi.

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