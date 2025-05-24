Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik birçok çalışma yapılıyor.

Söz konusu çalışmalardan biri olan Taşımalı Eğitim Projesi'nin hayata geçirildiği 2004-2005 öğretim yılından beri özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor.





Engellilerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesi hedefleniyor

Taşımalı eğitim desteğiyle engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimleri sağlanarak okula gitme oranlarının artırılması, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Aynı zamanda engelli öğrencilerde okul sevgisinin oluşması, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesi ve böylece engelli bireylerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesi amaçlanıyor.





Öğrenci sayısında önemli artış

Projenin başladığı tarihten bugüne taşıma uygulamasından yararlanan öğrenci sayılarında önemli oranda artış oldu.

Uygulamanın hayata geçtiği yıl taşımalı eğitimden yararlanan engelli öğrenci sayısı 6 bin 901'ken, bu sayı bu yıl itibarıyla 133 bin 893'e ulaştı.

Ayrıca, engelli öğrencilere yönelik hayata geçirilen taşımalı eğitim kapsamında geçen yıl 6,4 milyar lira kaynak kullanıldı.











