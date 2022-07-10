Gündem 14 bin hayat YİMERle kurtuldu
ANKARA

14 bin hayat YİMER’le kurtuldu

İnsan ticareti mağduru acil yardım ve ihbar hattı ALO 157, 2015’ten beri YİMER (Yabancılar İletişim Merkezi) olarak çalışıyor. Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Pestuca, Rusça ve Almanca olmak üzere 7 dilde 7/24 hizmet veren YİMER ile Türkiye'de bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara doğru, hızlı ve güvenilir bilgi veriliyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
14 bin hayat YİMER’le kurtuldu
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İnsan ticareti mağduru acil yardım ve ihbar hattı ALO 157, 2015’ten beri YİMER (Yabancılar İletişim Merkezi) olarak çalışıyor. Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Pestuca, Rusça ve Almanca olmak üzere 7 dilde 7/24 hizmet veren YİMER ile Türkiye'de bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara doğru, hızlı ve güvenilir bilgi veriliyor.

16 MİLYON ÇAĞRI

YİMER ile vize, ikamet, geçici ve uluslararası koruma ile göç gibi birçok alanda yabancıların başvuracakları ilk adres olunması hedefleniyor. Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YİMER 6 yıl içinde 16 milyon 700 bin çağrı aldı. 2 milyon 69 bin 533 farklı kişiyle 27 milyon 951 bin 61 dakika görüşme gerçekleştirildi. Çağrıların yüzde 99'una ilk aramada çözüm sağlandı.

İKİNCİ KEZ BİRİNCİ

Binlerce ihbar kapsamında onlarca operasyon gerçekleşti. 661 ihbarda 14 bin 446 hayat kurtarıldı, 278 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Mağdurların çoğu insan ticareti vakası olarak gerçekleşti. YİMER 157, Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması “En İyi Acil Servis Hizmetleri” kategorisinde Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgesinde 2. kez dünya birincisi olarak altın madalya kazandı.

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