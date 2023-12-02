14 fenomenin mal varlığına el konuldu

‘Kara para aklama’ ve ‘vergi kaçırma’ suçlamasıyla tutuklanan Engin- Dilan Polat çiftinin 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın ‘şampiyonlar ligi’ olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında o fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan o fotografta yer almayan fenomen Tayyar- Özlem Öz çifti hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma başlatılmıştı. Çiftin taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına da el konuldu.