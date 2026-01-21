Yeni Şafak
14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

17:0321/01/2026, Çarşamba
AA
14 il için "sarı" kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen yağış nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan toplam 14 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 14 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Batı Akdeniz'de görülecek yağışın, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında da kuvvetli olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.







