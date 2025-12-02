14 yıldır aranan hükümlü sahte kimlikle Aydın'da yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyeliği ile "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 2011 yılından beri aranan S.K'nin (45) Davutlar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.