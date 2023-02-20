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15 bin esnaf çalışamaz durumda: Malatya’nın tarihi ve turistik çarşıları da yıkıldı

Deprem Malatya’nın en işlek, tarihi ve turistik çarşılarını da yıktı. 30 bin esnafın olduğu kentte 15 bin dükkan kullanılamaz hale geldi. Özellikle Fuzuli, Kışla, Sivas, Emeksiz ve Temelli caddelerinde, kuyumcudan peynirciye, ayakkabıcıdan manifaturacı- ya esnaf yara aldı. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin çarşının canlanması için ayakta kalanlara “Şehri terk etmeyin. Dükkanınızın önünde durun, ışıklarınızı açık tutun” çağrısı yaptı.

Mesude Demirhan
Mesude Demirhan
04:00 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
30 bin esnafın bulunduğu Malatya'da yaklaşık 15 bin dükkan kullanılamaz hale geldi.

30 bin esnafın bulunduğu Malatya'da yaklaşık 15 bin dükkan kullanılamaz hale geldi.

Depremin vurduğu Malatya'da evlerin yanı sıra iş yerleri de göçük altında kaldı. 30 bin esnafın faaliyet gösterdiği kentin en işlek yerlerindeki tarihi ve turistik çarşılar yıkıldı. Fuzuli, Kışla, Sivas, Emeksiz ve Temelli Caddesi'nde bulunan kuyumcudan peynirciye, ayakkabıcıdan manifaturacıya kadar birçok esnaf ağır yara aldı. Yeni Şafak'a konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, depremde yaklaşık 15 bin dükkanın yerle bir olduğunu anlattı. Keskin, "Ayakta kalanlar en azından dükkanının önünde dursunlar, ışıkları açık tutsunlar" çağrısı yaptı.

TİCARETİ CANLANDIRMALIYIZ

Görüştüğümüz esnaf ve sanatkarlar Malatya'nın tarihi çarşı kültürünün yeniden canlandırılabilmesi için destek istiyor. Bu talepler arasında doğal gaz, elektrik ve kredi borçlarının silinmesi de var. Birçok meslek grubunu zor günlerin beklediğini belirten Şevket Keskin, "Yanımızda çalışan personelimizin maaşını vermemiz ve onlara bakmamız gerekiyor. Biz 2 senede bile kendimizi toparlayamayız. Devletimizden bizlere acil iki veya üç katlı yeni yerler yapmasını talep ediyoruz. Ticareti canlandırmamız, esnafı ve Malatya'yı yerinde tutmamız lazım" diye konuştu.

Şevket Keskin

#Malatya
#Esnaf
#Şevket Keskin
#Ekonomi
#Deprem
1 saat önce
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15 bin esnaf çalışamaz durumda: Malatya’nın tarihi ve turistik çarşıları da yıkıldı
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