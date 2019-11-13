15 gün önce ‘intihar edeceğim’ dedi

İstanbul Beyoğlu’ndaki home ofis olarak kullandığı dairenin yer aldığı apartmanın bahçesinde geçtiğimiz gün sabaha karşı ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İngiliz eski istihbarat subayı ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Le Mesurier’in bulunduğu dairenin MAYDAY isimli bir insani yardım derneğine ait olduğu, Mesurier’in de bu derneğin yöneticisi olduğu anlaşıldı. Eski diplomat olan eşi Heduing Christina ile Büyükada’daki evlerinde yaşayan Mesurier’in birkaç gün önce Büyükada’da hastane başvurusu tespit edildi. Doktor tedavisi amacıyla Büyükada’dan Beyoğlu’na gelen eski ajanın psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edildi.

BİNAYA YABANCI GİRİŞİ YOK!

Polislerin inceleme yaptığı evde çiftin uyuduğu odanın camının açık olduğu, Mesurier’in cam hizasından yere düştüğü belirlendi. Çiftin bulunduğu daireye parmak izli güvenlik önlemiyle girildiği saptandı. Binanın girişini gören kameralar incelendiğinde ise binaya yabancı bir kişinin giriş yapmadığı anlaşıldı.

TELEFONLAR İNCELEMEDE

Soruşturma çerçevesinde gerek Mesurier’in gerekse de eşi Christina’nın cep telefonları incelemeye alındı. En son kiminle görüştükleri ve yazıştıkları araştırılıyor. Şüpheli bir durum olup olmadığı tespit edilecek.

OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ajanın şüpheli ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler, Adli Tıp Kurumu başkanlığında devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gerektiği taktirde ileride ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.”

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İntihar edeceğim

Le Mesurier’in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in polise verdiği ifadede, eşinin yaklaşık 15 gün önce kendisine intihar etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi. Winberg, ifadesinde şunları söyledi: “Eşim 02.30’da uyku ilacı aldı ve yattı. Ben 04.30’da yatak odasına gittiğimde eşim uyandı ve bana da uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ben de isteyince eşim hap ve suyu getirdi. İçtim ve beraber uyuduk. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan polis tarafından çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm. Olaydan yaklaşık 15 gün önce bana intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti.”

Eşinden doku örneği alındı

James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi

Soruşturma kapsamında Le Mesurier’in eşi Winberg’in tırnak arasından doku örneği alındı. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesette yapılan ilk incelemede de el ve ayaklarında bulunan kırıklar nedeniyle Le Mesurier’in intihar olasılığının yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Ayaklarında birden fazla kırık Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede ayaklarda çok sayıda kırık bulunduğu, bunun da camdan atlamış olma ihtimalini güçlendirdiği belirtildi. İtme ya da kontrolsüz düşme olması durumunda ilk başının ya da sırtının yere vurması gerektiği ifade edildi. Çiftin Irak’ta tanıştığı, Heduing Christina’nın emekliliği ardından Irak’ta iletişim ofisi kurduğu, 2018’de evlenerek Türkiye’ye yerleştikleri belirlendi.

Cinayet gibi gözüküyor

Nevzat Alkan

Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına gelen Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Le Mesurier’in ölümüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “Gerçekten şüpheliden ziyade çok şüpheli bir ölüm var” diyen Alkan, “Olay yerine baktığımızda çok alçak olduğunu görüyoruz. İntihar edilecek bir yer gibi görünmüyor. Ayrıca oradan atladığında ölür mü? Çünkü şu an kamuoyuna sızan bilgiye göre hem elleri hem de ayakları kırık. Elleri ve ayakları kırıksa ölmez zaten. Boynu falan kırıldıysa ölür. Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor” diye konuştu.