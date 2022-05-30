Gündem 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlunun kıyafetinde dikkat çeken detay
POLİTİKA

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kıyafetinde dikkat çeken detay

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a indikten sonra saklandığı evde lacivert olan kravatını kırmızıyla değiştirdiği dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlunun kıyafetinde dikkat çeken detay
CHP liderinin televizyon izlerken çekilen fotoğrafında kravatını kırmızı ile değiştirdiği dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesinde kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi 23.00-23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu'nun lacivert kravat taktığı güvenlik kameralarında görüldü.

SAKLANDIĞI EVDE KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

  • Havalimanından sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki evinde saklanan CHP liderinin televizyon izlerken çekilen fotoğrafında ise kravatını kırmızı ile değiştirdiği dikkat çekti.

Akıllara ise Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi sabaha kadar neden grand tuvalet beklediği geldi.

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