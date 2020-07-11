15 Temmuz’da 90 bin camide sela: Şehitlerin ruhuna Kur'an ziyafeti

Etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençlerin ve çocukların başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” kampanyası başlatılırken; 15 Temmuz gecesi de 90 bin camide selalar yükselecek. Diyanet, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı. Etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençlerin ve çocukların başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi hedefleniyor.

BEŞTEPE CAMİİ’NDE MEVLİT PROGRAMI

Başkanlığın öncülüğünde milletin katılımıyla “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” etkinliği başlatıldı. Bu kapsamda 15 Temmuz’a kadar her cami ve Kur’an kursunda en az bir hatim okunacak. 15 Temmuz günü öğle namazı öncesinde tüm il ve ilçe merkez camilerinde şehitlerin ruhlarına ithafen “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” programları düzenlenecek. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak. 15 Temmuz günü öğle namazı öncesi Ankara Beştepe Millet Camii’nde bütün şehitlerin ruhlarına ithafen “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı” yapılacak. Program Diyanet TV’den naklen yayınlanacak.

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KAHRAMANLARIN AİLELERİNE ZİYARET

15 Temmuz gecesi saat 00.13’te camilerin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca tüm cami minarelerinin ışıkları yakılacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak müftüler başkanlığındaki heyetler şehitlikleri, şehit yakınları ve gazileri ziyaret edecek. Sosyal medya gibi çeşitli mecralarda 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Başkanlıkça ‘15temmuz.diyanet.gov.tr’ adlı web sitesi hazırlanacak.

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Hutbede birlik ruhu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan “15 Temmuz ve Birlik Ruhu” başlıklı cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede, şu ifadeler kullanıldı: “Milletimizin ağır bir ihanete, vatanımızın hain bir işgal girişimine uğramasının üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz gecesi, Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz’da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dini bir grup değil, bir fesat yuvasıdır. Allah’a olan bağlılığımızı, Resulullah’a olan muhabbetimizi, sadakamızı, kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice değerlerimizi istismar etmiştir. Geçmişten günümüze vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.”