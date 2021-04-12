​15 Temmuz’dan sonra döndüler

İzmir’deki uçak kazasının en hafif şekilde atlatılmasını sağlayan Pilot Albay Ahmet Kendir ile Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz’ın 15 Temmuz’dan sonra orduya döndükleri öğrenildi. 15 Temmuz’dan sonra Türk Hava Kuvvetleri’nde her 100 pilottan 80’i darbe girişimine katıldıkları ve FETÖ bağlantılarının tespit edilmesi sonucu ihraç edildi. Pilot açığını kapatmak için örgütün mağdur ettiği deneyimli pilotlara yuvaya dönmeleri çağrısı yapıldı. Çok sayıda pilotla birlikte Kendir ve Eryılmaz da orduya döndü. Yoğun terörle mücadele operasyonları yürütülen ilk yıllarda 1 pilot, 5 pilotun yaptığı işi yaptı. Bir yandan yurt içi ve yurt dışı terörle mücadele operasyonlarında etkin görev üstlenen pilotlar, bir yandan da NATO görevlerini eksiksiz yerine getirdi.

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KRİTİK GÖREV ÜSTLENDİLER

Orduya dönen pilotlar, FETÖ’cülerden boşalan kadroları güçlendirmek için öğretmen pilot olarak da görev üstlendi. İzmir Foça’daki kazada KT-1 tipi eğitim uçağını tek parça halinde deniz uçağı gibi suya indirmeyi başaran Pilot Albay Ahmet Kendir havacılık tarihine geçti. Bu olay Türk Hava Kuvvetleri’nin dünya ordularında az rastlanan nitelikli, kabiliyetli ve çok güçlü pilotlara sahip olduğunun da dünyaya ilanı oldu. FETÖ’nün yürüttüğü “Türk Hava Kuvvetleri’nin zayıfladığına” yönelik algı operasyonları da boşa çıktı. Albay Ahmet Kendir’in kendisi gibi pilot olan eşi Gülay Kendir’in de 15 Temmuz’dan sonra orduya göreve döndüğü öğrenildi.

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FETÖ’CÜ OLMAYAN EMEKLİ EDİLDİ

15 Temmuz’a giden süreçte Hava Kuvvetleri’ni ele geçirmek için büyük uğraş veren FETÖ, deneyimli ve tecrübeli pilotların ordudan emekli edilmelerini sağlayıp yerlerine örgüt mensubu teröristleri doldurmuştu. 15 Temmuz öncesi diğer kuvvet komutanlıklarında olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda da personel başkanlığı FETÖ’cü hainlerin yönetimindeydi. FETÖ’cüler güçlü oldukları bu birimdeki uygulamalarıyla kendilerinden olmayan personeli emekliliğe zorluyor, emekli olmayanlar ise pasif göreve atanıyordu. Soruları çalan örgüt, kendilerinden olmayan hiçbir subaya da akademiyi kazanıp kurmay olma imkanı tanımıyordu. Bu uygulamalar sebebiyle orduda kendisine gelecek görmeyen birçok subay emekliliğini isteyip Hava Kuvvetleri’nden ayrılıyordu.

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