Gündem 15 yaşında 757nci suçunu işledi
İSTANBUL

15 yaşında 757’nci suçunu işledi

İstanbul polisinin yakından tanıdığı ve neredeyse her hafta bir kaç hırsızlık suçundan yakalanan B.G. 757’nci suçunu işleyince tutuklandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
15 yaşında 757’nci suçunu işledi
Arşiv

İstanbul polisinin yakından tanıdığı ve neredeyse her hafta bir kaç hırsızlık suçundan yakalanan B.G. 757’nci suçunu işleyince tutuklandı.

Nüfus cüzdanındaki yaşı 11, mahkemece tespit edilen yaşı 15 olan ve son olarak Güngören ve Bakırköy’de farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı tespit edilen B.G.’nin 757’nci suçunu ise Ümraniye’de gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yolda yürüyen bir kadını takip eden B.G. kadının çantasındaki cüzdanı çalıp kaçtı.

Ümraniye Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hırsızlık olayını Güngören ve Bakırköy’de işlediği suçlardan ötürü tutuklanan B.G.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. 3 yılda 757 suç işleyen B.G.’nin Aralık 2021’de 5 bin 900 dolar ve 87 bin lira paranın çalınmasıyla ilgili de arandığı da öğrenildi.

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