150 kişi hayatını kaybetmişti: Palmiye Sitesi'nin müteahhidi 'kocama' gerekçesiyle tahliye edildi

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin depremde yıkılması sonucu 150 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın sanıklarından Hacı Mehmet Ersoy, Savcılık ifadesinde ve ilk duruşmada müteahhit olmadığını ve bir emlakçı gibi ev almak isteyenlere daireleri gezdirdiğini söyledi. 26 Aralık 2024'te görülen 2'nci duruşmada tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, Palmiye Sitesi'ni Hacı Mehmet Ersoy ile birlikte yaptıklarını belirtip, ortak olduklarına dair evrakları mahkemeye sundu. Hacı Mehmet Ersoy, evraklardaki imzaların kendisine ait olmadığını öne süre sürdü ancak duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine konuldu.