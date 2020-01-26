Gündem 150 lira için arkadaşını öldürdü Tutuklanarak cezaevine gönderildi
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150 lira için arkadaşını öldürdü: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

150 lira için arkadaşını öldürdü: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kemal Kiye (28), 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı (25) bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Kiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı bıçakladı.
Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı bıçakladı.

Olay, 19 Ocak günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kiye, Ümit Orta'yı bıçakla yaraladı. Ümit Orta, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Orta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemal Kiye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kiye emniyetteki ifadesinde, Orta'nın arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL'yi uzun süredir ödemediğini söyledi. Kiye, olay günü sabah saatlerinde bu nedenle tartıştıklarını, akşam da evine gelen Ümit Orta'nın kendisine küfretmesi üzerine bıçakladığını ifade etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Kiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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