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16 saldırı engellendi

İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde aralıksız sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamında haziran ayında kırsalda ve şehirlerde 43’ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere 13 bin 138 operasyon düzenlendi.

Abdullah Sarica
04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kırsaldaki operasyonlar neticesinde 8’i ölü, 16’sı teslim, 41’i sağ olmak üzere 65 terörist etkisiz hale getirildi. Şehirlerde yürütülen operasyonlarda ise 418 kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen şüphelilerden 112’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başarılı operasyonlar sayesinde terör saldırılarının da önüne geçildi. Geçtiğimiz ay 16 terör eylemi engellendi. Arazideki operasyonlarda 38 sığınak ve barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. 39’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 51 silah, 70 el bombası, 24 mayın/EYP, 3 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere toplam 313 kilogram patlayıcı ile çeşitli çap ve ebatlarda 6 bin 937 mühimmat ele geçirildi.


#terör
#operasyon
#İçişleri Bakanlığı
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