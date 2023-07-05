16 saldırı engellendi

Kırsaldaki operasyonlar neticesinde 8’i ölü, 16’sı teslim, 41’i sağ olmak üzere 65 terörist etkisiz hale getirildi. Şehirlerde yürütülen operasyonlarda ise 418 kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen şüphelilerden 112’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başarılı operasyonlar sayesinde terör saldırılarının da önüne geçildi. Geçtiğimiz ay 16 terör eylemi engellendi. Arazideki operasyonlarda 38 sığınak ve barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. 39’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 51 silah, 70 el bombası, 24 mayın/EYP, 3 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere toplam 313 kilogram patlayıcı ile çeşitli çap ve ebatlarda 6 bin 937 mühimmat ele geçirildi.