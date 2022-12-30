17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün polise yaptığı savunma pes dedirtti

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ABD donarken Biden sıcak tatilde: Yolda evde ve araçlarında öldüler

ABD’de ‘yüzyılın fırtınası’ olarak isimlendiren kar fırtınasında can kaybı artıyor. Son olarak New York’un Erie İlçesinde ölenlerin sayısının 37’ye yükseldiği açıklandı. Fırtınanın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Buffalo’da ise ölü sayısı 25. Ülke dondurucu soğuklarla baş etmeye çalışırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın yılbaşı tatili için ortalama sıcaklığın 30’lu derecelere yaklaştığı Karayip adalarına gitmesi, eleştirilere sebep oldu.