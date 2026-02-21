17 yaşındaki kayıp genç kız için ekipler seferber oldu

İddiaya göre, Methiye Mahallesi’ndeki ikametinden sabah 10.00 sularında telefonunu da evde bırakarak, ayrılan İ.Ç.’den (17) ailesi uzun süre haber alamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler İ.Ç’yi bulmak için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Drone ile tarama yapan ekipler, aramaların ilk gününde olumlu bir sonuca ya da ize rastlamadı.