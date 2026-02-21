Yeni Şafak
17 yaşındaki kayıp genç kız için ekipler seferber oldu

23:3421/02/2026, Cumartesi
IHA
Kayseri’de 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
Kayseri’de 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde sabah 10.00 sularında telefonunu evde bırakarak ayrılan 17 yaşındaki İ.Ç.’den haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, drone destekli arama çalışması başlattı. İlk gün yapılan taramalarda herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarına yarın sabahın erken saatlerinde devam edileceği bildirildi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde telefonunu bırakarak evden ayrılan 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor. Genç kızın bulunması için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.


İddiaya göre, Methiye Mahallesi’ndeki ikametinden sabah 10.00 sularında telefonunu da evde bırakarak, ayrılan İ.Ç.’den (17) ailesi uzun süre haber alamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler İ.Ç’yi bulmak için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Drone ile tarama yapan ekipler, aramaların ilk gününde olumlu bir sonuca ya da ize rastlamadı.


Ekiplerin arama çalışmaları yarın sabahın erken saatlerinde yeniden başlayacak.



