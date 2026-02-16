Kayseri'de ilginç olay: Kapı önlerine dökülen maddeler 'büyü' iddialarını akıllara getirdi

"Duyduğumuza göre, bir kadın ve bir erkek bina girişine değişik cisimler, yağlar, idrarlar ve değişik tozlar atarak akşamın bir vakti bu olayı yapmışlar. Anılan kişileri tanımayız bilmeyiz ama kameralara bu olay gözüküyor. Durum bundan ibaret. Bu yaşanılan olay cahillikten başka bir şey değil ama bu olay yaşanmış. Bina görevlisi olayın yaşandığı yerde uğraş gerektiren bir temizlik yapmış. Bina sakinleri bu olayın neden yaşandığından dolayı çok tedirgin"