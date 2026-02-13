Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa’da otopark girişinde bir kişi ölü bulundu

Manisa’da otopark girişinde bir kişi ölü bulundu

23:0013/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgu
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgu

Manisa'da 5 katlı apartmanın yer altı otopark giriş kapısının önünde hareketsiz şekilde yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Yapılan kimlik tespitlerinde şahsın Fatih G. olduğu belirlenirken, kameralardan yapılan incelemelerde olayın intihar olduğu belirlendi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir şahıs, bir apartmanın yer altı otopark giriş kapısının önünde intihar etti.


Olay, Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi 3907 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın yer altı otopark giriş kapısının hemen önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Fatih G. (32) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede Fatih G.’nin boğazında ve bileklerinde kesikler bulunduğu, kameralardan yapılan incelemelerde olayın intihar olduğu belirlendi.


Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.



#Otopark
#Ölü
#Hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?