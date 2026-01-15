+18 içeriğe jet müdahale

İnternette Türkçe +18 içeriklerin artışı üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çocukları ve gençleri korumaya yönelik yeni düzenleme hazırlıyor. Düzenleme ile çocuğun cinsel istismarı, pornografi, yasa dışı bahis ve uyuşturucuya ilişkin içeriklere idarenin doğrudan ve hızlı müdahalesi mümkün olacak. Edinilen bilgilere göre, 10’uncu ve 11’inci Yargı Paketleri’nde yer almasına rağmen muhalefetin itirazlarıyla çıkarılan “içerik çıkarma” yetkisi, bu kez katalog suçlarla sınırlı olacak şekilde yeniden tanımlanacak. Genel ve muğlak bir içerik kaldırma yetkisine yer verilmeyecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve BTK yetkililerinin Meclis’te milletvekillerini bilgilendirdiği düzenlemede, erişim engelleme ile içerik çıkarma arasındaki fark da netleştirilecek. Buna göre erişim engelleme, sitenin tamamına uygulanmaya devam ederken; içerik çıkarma yalnızca belirli URL veya paylaşımlarla sınırlı olacak. İdare, acil ve açık ihlal durumlarında katalog suç kapsamındaki içerikler için resen içerik çıkarma kararı alabilecek. Ancak bu kararların belirli süre içinde hâkim onayına sunulması zorunlu olacak; yargı onayı alınmayan kararlar kendiliğinden hükümsüz sayılacak. Sosyal medya platformları ve içerik sağlayıcılara da yeni yükümlülükler getiriliyor. Katalog suç kapsamındaki içeriklerin bildirim sonrası süresinde kaldırılmaması halinde idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi kademeli yaptırımlar uygulanabilecek. Düzenlemenin gerekçesinde, amaçlarının ifade özgürlüğünü sınırlamak değil; çocuğun üstün yararını, gençleri ve aile yapısını korumak olduğu vurgulanacak. Siyasi eleştiri, haber, yorum ve akademik içeriklerin kapsam dışında bırakılacağına dair güvencelere de yer verilecek. Ayrıca yetişkinlere yönelik içerikler için yaş doğrulama sisteminin, kişisel verilerin korunmasına uygun şekilde zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.