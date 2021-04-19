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İSTANBUL

19 Nisan hava durumunda yağış ve çamur uyarısı: İstanbul, Çanakkale, Trakya il il hava durumu

Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak ve lodosla birlikte çamur yağabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde görülen çamur yağışının devam edip etmeyeceği merak edilirken, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre ise Marmara, Ege, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Lodosla birlikte gelen çöl tozlarının yağmurla birleşerek yeryüzüne çamur olarak düşebileceğine yönelik uyarıda da bulunuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Nisan hava durumunda yağış ve çamur uyarısı: İstanbul, Çanakkale, Trakya il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; güney,iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da çamur yağdı
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Megakent’te gece saatlerinde etkili olan çamur yağışının izleri sabah saatlerinde kendisini gösterdi.
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İstanbul’un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü.
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Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünde turuncumsu bir renk oluştu.
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Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini “Vallahi çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım” şeklinde ifade etti.
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Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir.
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İstanbul’da çamur yağdı
İstanbul'da gece etkili olan çamur yağışı gün ağardığında belli oldu. İl genelindeki birçok noktada etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkili olduğu görüldü.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte 5 günlük hava durum raporu..





İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı uyarısı yapılmıştı.
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İstanbul’da gece saatleri itibariyle etkili olan yağış nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ile kaplandı.
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Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı.
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Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert, ‘’Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık.’’ diye konuştu.
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Alınan bilgiye göre yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
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Otomobilini yıkatmaya gelen Yüksel Kaya, Akşam çamur yağmış üzerine. Temizletelim, dedik. Camlar baya tozlanmış dedi.
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İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
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İstanbul'a çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
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İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bu gece de devam etti. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, oto yıkamacılara giderek araçlarını yıkattı.

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